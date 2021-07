Venezia unnslapp så vidt å bli klassifisert som truet verdensarv av Unesco

Et svært cruiseskip passerer Markusplassen. Dette skal det nå bli slutt på. Venezia unngår dermed å komme på Unescos liste over truet verdensarv.

Venezia klarte torsdag så vidt å unngå at Unesco klassifiserer byen som «truet verdensarv». De økonomiske konsekvensene ville blitt store.

NTB

8 minutter siden

Både Venezia og Budapest unnslapp med et nødskrik under møtet i den ansvarlige Unesco-komiteen under sesjonen i den kinesiske byen Fuzhou.

Det som gjorde at Venezia unngikk å komme på truet-listen, var at italienske myndighetene bare for en uke siden besluttet at store cruiseskip ikke lenger får seile gjennom deler av lagunen, der byen ligger omsluttet av vann.

Må finne nye havner

Unesco-komiteen pekte nettopp på forbudet som utslagsgivende. Det som trår i kraft 1. august. Komiteen la videre vekt på planlagte tiltak for skipstrafikken i regionen, der havner utenfor lagunen vil avlaste trafikken som nå passerer gjennom Giudecca-kanalen.

Unesco har tidligere uttrykt stor bekymring for omfanget av turistindustrien og cruisetrafikken, særlig med tanke på hvilke skader og slitasje som gamle bygninger og plasser blir utsatt for.

Italias kulturminister Dario Franceschini hilser vedtaket i Unesco-komiteen velkommen. Men han sier at verdens fortsatt må passe på Venezia, og at alle må bidra til å beskytte lagunen og støtte arbeidet for en mer bærekraftig utvikling.

Slike enorme cruiseskip må finne seg andre ruter og havner i fremtiden. Det blir forbudt å seile gjennom Venezia etter 1. august.

Forurenser

I årevis har aktivister, lokalt næringsliv og cruiseindustrien kranglet om de gigantiske cruiseskipenes adgang til lagunen. Kritikere klager over at skipene forrykker den finstemte marine balanse i lagunen, ødelegger byens fundament og forurenser luften. De påpeker også at cruiseturismen bringer lite penger i bykassen, ettersom passasjerene ikke overnatter på hotell.

Dersom Venezia hadde kommet på listen over truet kulturarv, ville begrensningene for turismen trolig blitt omfattende.

Unesco er FNs organisasjon for utdanning, forskning og kultur.

Budapest er også tungt turistifisert og har Unescos øyne på seg. Byen får frist til neste år med å vedta avlastende tiltak, siden pandemien har komplisert dette arbeidet i år.