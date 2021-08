Folketeateret har tatt en råsjanse før neste trinn i gjenåpningen

Mens noen sliter, noterer Nationaltheatret seg en salgsrekord når teatersalene åpner igjen. Folketeateret selger flere billetter enn de har plass til med dagens regler.

Høstens store trekkplaster hos Folketeateret er oppsetningen av Mamma Mia. Her øver to av hovedrolleinnehaverne, Ulrikke Brandstorp og Kåre Conradi, på stykket som skal fylle salen på ny.

5. aug. 2021 19:34 Sist oppdatert nå nettopp

Samfunnet åpnes rolig opp, men det er fortsatt noen restriksjoner igjen. Nå er det stort sett bare de aller største folkeansamlingene som stanses.

Det betyr gode tider for noen av teatrene i Oslo, som lever av nettopp å samle mye folk. Om tre uker har Mamma Mia premiere på Folketeateret i Oslo. Hos dem går billettsalget unna – nå ligger de nesten på samme nivå som i 2017 og 2018, da forestillingene Les Misérables og Phantom of the Opera var publikumsfavoritter.