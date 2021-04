Skeivt ikon. Hypet av Spotify. Spellemannprisvinner. Men Girl in Red har enda større ambisjoner.

Skeivt ikon. Hypet av Spotify. Spellemannprisvinner. Men Girl in Red har enda større ambisjoner.

– For meg er det ingen forskjell på Marie og Girl in Red lenger. Dette har smeltet sammen til én greie, sier Ulven. Foto: Dan P. Neegaard

29. apr. 2021 13:43 Sist oppdatert nå nettopp

– World domination!

Marie Ulven (22) har snakket i en time om seg selv, om Girl in Red, musikken, suksessen, stresset, rollen som skeivt idol, livet i Oslo, hunden Luna og debutalbumet If I Could Make It Go Quiet, som slippes fredag. Men én ting gjenstår: Målet med det hele.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn