Mediegigant vil hjelpe folk med selvmordstanker. Mener at EU hindrer dem.

Facebook og Instagrams nye teknologi kan se om noen vurderer å skade seg selv. Men i Norge får de ikke lov til å gripe inn.

Skal Facebook og Instagram kunne gripe inn dersom de ser at noen vurderer å ta sitt eget liv? Dado Ruvic / Reuters

11. nov. 2020 23:16 Sist oppdatert nå nettopp

Facebook vil gjerne få skadelig innhold bort fra egne plattformer: Facebook, Instagram, Messenger og Whatsapp. Til sammen kan godt over to milliarder mennesker bli påvirket av det de ser og deler her. Konsekvensene kan være store.

Nå vil selskapet hjelpe dem som sliter med selvmordstanker eller tanker om selvskading. Onsdag lanserte de ny teknologi som kan kjenne igjen mønstre som tyder på at en bruker vurderer å skade seg selv.