Forsiktig gjenåpning for Konsert-Oslo: – Glissent er det nye utsolgt

Til helgen åpner Rockefeller, Parkteatret, Blå og flere andre av Oslos konsertsteder for konserter med inntil 20 personer. – Vi veldig glade for å kunne åpne igjen, sier daglig leder på Rockefeller, Roald Gulbrandsen. Her fra en konsert med Jaga Jazzist på Rockefeller i fjor høst. Foto: Heiko Junge, NTB