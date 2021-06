Nationaltheatret blir værende i bygget som skal pusses opp

Forsøket på å finne en alternativ hovedscene har så langt vært forgjeves. Nå blir Nationaltheatret enda et år i sine gamle lokaler.

Nationaltheatret må bli i ett år til i de 125 år gamle lokalene før de skal pusses opp over en periode på fem til seks år. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Nå nettopp

Regjeringen besluttet i 2017 at Nationaltheatret skulle pusses opp. Siden har spørsmålet om midlertidig hovedscenen skapt hodebry. Nå har Nationaltheatret fått beskjed om at de beholder hovedscenen i noe lengre tid. Planen var opprinnelig at oppussingen skulle starte i januar 2022.

– Vi er fornøyde med at vi får bli her og legger til grunn ett ekstra år, sier teatersjef Kristian Seltun.