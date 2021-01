Utøya-nabo reagerer på «ensidig mediedekning»

Utøya-nabo Liv Fagerhøi mener mediene gir et feilaktig inntrykk av antallet naboer som er imot minnestedet. I retten fortalte hun om splittelse i nabolaget.

Staten og AUF ønsker å ha minnestedet klar til 10-årsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB-Jonas Berge

Nå nettopp

Fagerhøi har vært talsperson for naboene som er positive til et minnested for 22. juli på Utøyakaia. Rettssaken om byggingen av minnesmerket startet opp igjen i Ringerike tingrett torsdag.

– Det var veldig fint å være en positiv stemme til denne saken fordi jeg visste at vi var veldig mange som så positivt på dette. Jeg synes det ble fremstilt veldig ensidig i mediene, som at Utstranda Vel uttalte seg på vegne av alle naboene og at alle naboene var imot. Det kjentes feil for meg, forklarte Fagerhøi i retten.

– I utgangspunktet var det ikke viktig for meg personlig å ha det, fordi jeg føler det er så stort skille mellom de sterkt berørte og oss, men jeg har veldig stor forståelse for at det skal være et minnested. Jeg kjenner at hjertet mitt blør for alle som har vært personlig rammet av dette, sa hun.

Hun fortalte også hvordan tvisten om minnestedet har skapt dårlig stemning og splid i nabolaget.

– Det er helt greit at vi er uenige i saken, men det er slitsomt.

16 naboer har saksøkt staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia. De mener at vedtak om oppføringen av minnestedet er i strid med tålegrensa i naboloven, samt med retten til privatliv, noe AUF og staten avviser.

Rettssaken startet 30. november, men ble utsatt etter fire dager som følge av sykdom. Resten av saken behandles fra torsdag og fram til 15. januar. Det skal føres totalt 27 vitner.