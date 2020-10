Rasismedebatten på Kunsthøgskolen: – Nøyaktig samme diskusjonen som i København

Kunststudenter er særlig åpne for å importere ideer fra USA, mener Skandinavia-ekspert Hilde Sandvik.

Nå nettopp

Splittende diskusjoner fortsetter på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Noen mener sterke tiltak må til for å bekjempe rasisme og sexisme. Andre er bekymret for at de ikke lenger kan snakke og tenke fritt.

En lignende debatt startet på Kunstakademiet i København for et halvt år siden.