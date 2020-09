«Macrofobia»: Desperat lek og katastrofefantasi

Venteskrekken griper om seg. Lær deg ordet først som sist: Makrofobi. Frykten for lang ventetid. Men kort den gjerne ned i teateret.



Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

7 minutter siden

Åtte mennesker i forskjellig alder sitter på scenen og venter. Og venter. På hva? Hva venter vi på for tiden? Utslettelsen eller lykken? Er det håp? De venter. (Kanskje på meg. Jeg ankommer fire minutter for sent på grunn av en tunnelkollisjon med tilhørende omkjøringer på E18.)

Det ser ut som de fleste har gitt opp. Ansikter og kropper er fylt av lede og apati. De har ventet lenge. Det er ingen kommunikasjon mellom dem. Støvet har lagt seg. Musikken, av aromaterapi-slag, sånn som over tid kan drive en til vanvidd, duver uten stans over dem og oss fra Peder Varkøys elektroniske tangenter.