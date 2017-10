Tore Renberg

Skada gods

Forlaget Oktober

Det er et stort spenn i Tore Renbergs forfatterskap. I fjor var han ute med Du er så lys, en fortettet liten roman med sterk psykologisk spenning. I år lar han høre fra seg med enda en ellevill og ekspansiv historie om den skakkjørte Hillevågsgjengen, den tredje i den såkalte Teksas-serien.

I Skada gods står endelig trekløveret Jan Inge, Cecilie og Rudi i sentrum, der de hører hjemme. De er bad guys, men de er our bad guys, som det heter i en konfronterende scene i den populære gangsterserien Peaky Blinders.

Gjengmedlemmer med KrF-sympatier

Oktober

Hillevågsgjengen er riktignok ikke fullt så mye bad guys som Peaky Blinders. Kjernebesetningen har tross alt sterke KrF-sympatier og ambisjoner om å ligge unna alt som har med vold og narkotika å gjøre.

Når man først driver i ran- og torpedobransjen, er det likevel rart med det. Det ene tar gjerne det andre. Blodet renner i strie strømmer både i den sprudlende Vi ses i morgen (2013) og den litt mattere Angrep fra alle kanter (2014).

I Renbergs kjærlighetsfylte og solidariske utforming er det uansett aldri noen tvil. Den forsofne trioen er folkene vi skal og vil heie på. Den tredje romanen i serien gjør det ekstra tydelig.

Forrykende historie

Denne gangen plasserer nemlig forfatteren en forførende fiende midt iblant den intetanende gjengen. Beverly Hinna, sexbomben i femtiårene Jan Inge skal gifte seg med, har helt andre planer enn å slå seg til ro i et hjem der sjefen preker betydningen av «moderne ledelsesfilosofi» og et delikat dekket bord.

Det er startskuddet for en forrykende historie der Renberg ikke nekter seg noe som helst – og slipper unna med det. I møte med så mye skaperglede, språklig oppfinnsomhet og tøylesløs energi lar i hvert fall jeg meg rive med. Alternativet måtte vært å avvise hele romanen. Det finnes liksom ingen mellomting her.

Juleforberedelser i verdens rikeste by

Som før er scenen for Renbergs flettverksfortelling Stavanger 2012. I Skada gods er det snart jul i verdens rikeste by. Men ikke alle er invitert med på handelsbonanzaen. Eller som det heter et stykke ute i teksten:

«Hva er det som skjer her? funderte Hillevågsgjengens leder, hvilken tid i verdenshistorie er dette? Paradiset? Helvetes forgård? […]. Hva skjer med disse menneskene jeg har foran meg? De har fått mer og mer penger mellom hendene og de elsker å bruke dem, mens vi, de kriminelle, sakker akterut.»

Morsomt, javisst, men det er åpenbart at Teksas-bøkene også protesterer høylytt mot nyrikdommens Forskjells-Norge.

Referanser som går i alle retninger

Renberg var ikke Renberg om han ikke kjørte på med referanser fra høyt så vel som lavt. I årets utgivelse lar han eksempelvis Dickens, Dostojevskij og Ibsen møte Aerosmith, Tarantino og Cohen-brødrene. Man skulle nesten ikke tro det var mulig, men den helsprø sjangerkrysningen lar beskrivelsen av bestialske voldshandlinger, dyp urettferdighet og en øm kjærlighetshistorie gå opp i en høyere forening.

Hvis jeg legger til at Skada gods er enda spenstigere i formen enn de forrige romanene i serien, er det kanskje ikke så rart at jeg nå bare må heie på Hillevågsgjengen.