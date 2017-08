Nå satser Netflix på de smalere kvalitetsfilmene. Det gjør kinoene urolige.

Strømmegiganten passerte nylig 100 millioner abonnenter verden over. Fem millioner nye brukere kom til på bare ett kvartal.

Fra før er selskapets egne TV-serier anerkjent for å holde høy kvalitet. Da årets Emmy-nominasjoner ble offentliggjort, gjorde Netflix sammen med HBO nærmest rent bord, med henholdsvis 91 og 110 nominasjoner.

Nå forsøker Netflix å gjenta suksessen på filmfeltet.

To av de 17 filmene i hovedprogrammet til Cannes-festivalen var fra Netflix i år. Det er et svært ettertraktet tegn på høy kunstnerisk kvalitet og originalitet.

Mange av de 38 andre Netflix-filmene som er på vei er også plukket opp fra anerkjente filmfestivaler og andre mindre kommersielle kilder. På den viktige Sundance-festivalen tidligere i år kjøpte Netflix opp hele ti filmer til egen distribusjon.

Overraskende kvalitet

– Jeg er litt overrasket over at Netflix vekter kvalitetsfilm, og rett og slett kunstfilm, så tungt som de gjør, sier Mode Steinkjer, leder i Norsk Filmkritikerlag.

Wanda Nathalie Nordstrøm

Med kvalitetsfilm mener han typisk kritikerrost film som gjerne appellerer i alle aldre, men som gjerne ikke har like stor kommersiell suksess som Hollywoods kjempehits.

De største filmene, blockbusterne, retter seg gjerne mot et svært kinoivrig og ungt publikum. Dette er film for voksne.

Steinkjer peker på at Netflix allerede har rekruttert mange av de beste manusforfatterne og regissørene til sine TV-serier, og at det dermed er et kort skritt for dem å bruke disse til å lage spillefilm av høy kvalitet.

– Samtidig gjør de nok dette fordi dette er et felt hvor de faktisk har mulighet til å komme seg inn. De store kommersielle filmene har jo Hollywood-studioene hevd på fra før, mener Steinkjer.

Den nye satsingen skaper brudulje i bransjen, fordi Netflix ofte slipper filmene til sine abonnenter samtidig som kinopremièren. I noen tilfeller kommer filmene ikke på kino i det hele tatt.

Netflix-logoen ble møtt med buing

Netflix har ikke svart på Aftenpostens forespørsel om kommentar før deadline, men i den siste kvartalsrapporten skriver selskapet det slik:

«Vi forstår at vår tilnærming til film – å ha premiere på Netflix først – er i strid med Hollywoods hundre år gamle tradisjon for ulike vinduer (kinovindu, dvd-vindu etc., journ.anm.). Men akkurat slik vi forandret og gjenoppfant TV-bransjen ved å sette forbrukerne først og gi dem lettere tilgang til innhold, tror vi at strømming på samme måte kan revitalisere filmbransjen (som er forskjellig fra kinobransjen).»

Den uttalelsen har ikke vært nok til å komme på godsiden hos kinoelskerne.

Da de to filmene fra Netflix ble vist i Cannes, buet publikum da logoen kom opp. Den franske kinobransjen protesterte høylytt. Det endte med at festivalledelsen lovte at filmer med samtidig premiere på kino og TV-strømming ikke vil få delta i konkurransen til neste år.

Serieskaper Vince Gilligan sier at strømmetjenester og «bingewatching» reddet Breaking Bad. I september kan du se ham i Norge.

Bekymret kino

Kinobransjen i Norge er samlet i organisasjonen Film & Kino. Administrerende direktør Guttorm Petterson har slett ikke panikk, men han er bekymret over at Netlix satser på å slippe fersk spillefilm samtidig med kinoene.

– For kinoene er det uinteressant å slippe en film etter at den har kommet på Netflix. Hvis film plutselig slippes samtidig på alle plattformer, vil det merkes på kinobesøket – det er det ingen tvil om, synes Petterson.

Han mener at Netflix har etablert seg som et forstyrrende element i filmbransjen allerede før den nye satsingen.

At kinobransjen er i endring, sier også Svend Jensen, daglig leder i filmdistributøren Arthaus. De spesialiserer seg på den samme kvalitetsfilmen som Netflix nå aggressivt kjøper opp.

– Arthouse driver med filmdistribusjon fordi vi elsker filmopplevelsen på kino. Hjemmekinoen klarer aldri å måle seg med det. Når det er sagt, tror jeg ikke at bransjen klarer å tviholde på disse vinduene i lengden. Så fort Hollywood åpner opp, er vinduenes tid forbi, og det tror jeg vil skje etter hvert, sier Jensen.

– Smal film til flere

Men ikke alle ser negativt på at en ny aktør kommer inn og gir flere tilgang til kvalitetsfilm tidligere. Direktør Torgeir Waterhouse i IT-næringens bransjeorganisasjon IKT Norge er blant dem.

– Netflix-satsingen fører til at smal film faktisk blir tilgjengelig for alle samtidig i hele Norge. Dette bringer fokus tilbake på hva film handler om. Og det handler ikke om kinosalen, påpeker han.

Waterhouse minnes hva som skjedde i 2014, da kinobransjen gikk sammen og truet med å boikotte filmen Jakten på Berlusconi. Produsentene inngikk nemlig en avtale om distribusjon på TV2 Sumo før filmen skulle komme på kino. Det endte med at TV2 måtte droppe premièren.

– Kanskje bør konkurransemyndighetene gripe inn om noe lignende gjentar seg. Det blir spennende å se hva Netflix og lignende tjenester gjør med filmmarkedet. Kan hende er strømmetjenestene en mye bedre flate for å få norsk kvalitetsinnhold ut i verden enn den tradisjonelle kinodistribusjonen, undrer Waterhouse.