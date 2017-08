1 2 3 4 5 6 GLOW

I 2012 kom dokumentaren GLOW: The Story of The Gorgeous Ladies of Wrestling. Den spoler VHS-kassetten tilbake til 80-tallet, da casino-magnaten Meshulam Riklis finansierte en liga (les: TV-show fra Las Vegas) for kvinnewrestling.

Det innrømmes i dokuen at det hele egentlig var for å kunne skrive av utgiftene på skatten, men showet – som var en snurrig miks av wrestling, stereotyper, rapping, sketsjer og reklame – ble en overraskende suksess, før det litt hastig ble lagt ned i 1991.

Lutfattig skuespiller og hjemmeværende småbarnsmor

Netflix-serien GLOW bygger på mange av de kostelige historiene fra dokumentaren, men zoomer i første omgang inn på dramaet mellom hovedpersonene Ruth og Debbie.

Ruth er lutfattig skuespiller som går på audition etter audition, men blir ikke engang tilbudt de minste rollene som sekretær for mannlige hovedfigurer. Bestevenninnen Debbie var noenlunde vellykket såpeoperaskuespiller, før hun i ro og stillhet trakk seg tilbake til livet som hjemmeværende småbarnsmor.

Erica Parise, Netflix

Stereotypiske wrestlere: terrorister og Miss America

Via omveier ender de begge opp i et nedlagt bokselokale utenfor Los Angeles, hvor filmregissøren Sam Sylvia (Marc Maron, kjent fra podkasten WTF with Marc Maron) og rikmannssønnen Sebastian «Bash» Howard snorter kokain mens de lager wrestling-TV.

Gjengen de jobber med består av arbeidsløse punkere, mislykkede skuespillere og forvirrede Hollywood-sjeler, og etter hvert får alle tildelt sin stereotypiske wrestlingidentitet. Den asiatiske jenta blir kung fu-kineser, hun fra India blir terroristen Beirut, Ruth blir ond Sovjet-dame, Debbie blir helamerikansk, sexy Miss America med tettsittende amerikansk flagg-gymdrakt, den deprimerte gotheren blir She-Wolf og så videre.

Hva skjedde med likestilling i Hollywood?

På den ene siden er GLOW en dramatisering av et Hollywood på 80-tallet som ser ut til å være upåvirket av 70-tallets feminisme. I likhet med Orange Is the New Black betyr settingen (kvinnefengsel, kvinnewrestling) at serien åpner for et karaktergalleri av nesten bare damer, og spesielt Alison Brie (Community, Mad Men) og Betty Gilpin (Nurse Jackie, Elementary) bruker boltreplassen til å levere sterke prestasjoner.

Erica Parise, Netflix

Samtidig beveger GLOW seg i en 80-tallsverden som allerede da var en parodi på eget tiår. Småpinlig rapping, palmehår, glorete kostymer, voldsom sminkebruk og bombastisk synthpop og stadionrock. I motsetning til en serie som The Americans, som setter sin ære i å være en sober fremstilling av «det vanlige» 80-tallet, er GLOW 80-tallet oppblåst for kabel-TV-publikum.

Lekker Rocky-sekvens

GLOW er lekkert stilsikker når serien entrer treningssekvensene som en hvilken som helst Footloose eller Karate Kid. Den svinger seg elegant i referansedans når Ruth og Debbie går mot hverandre i ringen som om Rocky 4 – Ivan Drago mot Rocky Balboa – er den viktigste hendelsen som har skjedd amerikansk film.

Det er nesten så man savner hva den kalde krigen gjorde med Hollywood. Sekvensen er morsom, nostalgisk og storslagen, og et perfekt klimaks etter den vanvittige scenen hvor to geriatriske KKK-damer går i klinsj med en annen favorittkarakter: Welfare Queen, som drar opp matkuponger fra BH-en og stapper dem i munnen på motstanderne.

Med disse scenene som stolper, og et drama som etter en seig start blir riktig så engasjerende, blir GLOW til en aldri så liten overraskelse av en serie: en varmt, fengende og morsom fortelling om et underlig kapittel i amerikansk TV-historie.