Dagens quiz: Torsdag 2. mars 2023

01.03.2023 19:30

1. Hvilket land er verdens største produsent av kokain?

2. Hvilken kroppsdel inneholder to forkamre og to hovedkamre?

3. Hvilke tre farger finner du i flagget til Kosovo?

4. Hva slags dyr har hovedrollene i Sam Mcbratney og Anita Jerams barnebok «Gjett hvor glad jeg er i deg»?

5. Hva heter Amalie Skrams debutroman fra 1885?

6. I hvilket land foregikk Natos KFOR-operasjon, der blant andre Norge deltok fra 1999 til 2020?

7. Hvilket ord på k er et fint ord for enighet?

8. Hvilken religion har størst utbredelse i Mongolia?

9. Forskningsinstitusjonen Cern ligger på grensen mellom to land. Hvilke?

10. Hvordan lyder siste linje i kjenningsmelodien til The Flintstones?



1. Colombia.

2. Hjertet.

3. Blå, gul og hvit.

4. Harer.

5. «Constance Ring».

6. Kosovo.

7. Konsensus.

8. Buddhisme.

9. Frankrike og Sveits.

10. «We'll have a gay old time».

