Kultur TV-serier Serien som treffer den konservative amerikanske landsbygda midt i hjertet

Den moderne cowboy-serien «Yellowstone» blir stemplet som «konservativ» og «republikansk». Serieskaper Taylor Sheridan er uenig i merkelappen, men i USA er det meste av kultur blitt til politikk.

Mina Hauge Nærland

6. des. 2022 12:27 Sist oppdatert 6. desember 2022

Det er som hentet ut av en country-låt. De harde, men rettskafne cowboyene i den amerikanske TV-serien «Yellowstone» ser ut over det storstilte landskapet i Montana med et smertefullt drag over ansiktet.

De kjemper mot sleipe eiendomsutviklere fra storbyen. Mot kriminelle bander og dumme, korrupte byråkrater. De gir alt for å beskytte den enorme ranchen og den tradisjonelle livsstilen. Frihet, eiendom og retten til å skyte som de vil.