Derfor snakker «alle» om Barbie nå

Da traileren til sommerfilmen «Barbie» ble sluppet tirsdag, tok nettet fyr. Men det vi ser nå, er en storstilt kampanje der alle elementene er nøye planlagt, mener en markedsføringsekspert.

Barbie (Margot Robbie) prøver å megle mellom de to Ken-ene, spilt av Simu Liu (t.v.) og Ryan Gosling (t.h.)

06.04.2023 21:04 Oppdatert 06.04.2023 21:40

Allerede i fjor sommer dukket de første spektakulære bildene opp av filmen som kommer på kino 21. juli. De fargesprakende bildene av hovedrolleinnehaverne Margot Robbie og Ryan Gosling under innspillingen av den nye «Barbie»-filmen, spredte seg lynraskt i sosiale medier.

Men hvorfor bryr voksne seg om en barnefilm, lurer du kanskje på? Vel, litt av hemmeligheten er at to av USAs mest kredible filmskapere står for manus og regi.