Adidas-sjefen om Kanye Wests antisemittiske uttalelser : – Gjør ham ikke til en dårlig person

– Kanye mente ikke det han sa om jøder.

Konsernsjef Bjørn Gulden i Adidas forsvarer rapperen Kanye West etter antisemittiske kommentarer. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 05:59 Oppdatert: 21.09.2023 07:41

Det sier Adidas-konsernsjef Bjørn Gulden om selskapets brudd med rapperen Kanye West, ifølge CNN. Selskapet avsluttet samarbeidet med artisten i fjor høst.

Bakgrunnen var at den Grammy-vinnende rapperen hadde kommet med flere uttalelser hvor han angrep jøder og hyllet nazister.

– Dette er før min tid. Jeg mener han er et av de mest kreative menneskene i verden, både innen musikk og det jeg vil kalle gatekultur.

Det sa Gulden da han var gjest i den siste episoden av finanspodkasten Good Company, hvor Oljefondets leder Nicolai Tangen er vert.

Norske Gulden ble administrerende direktør i Adidas i november i 2022, kort tid etter at samarbeidet ble avsluttet.

– Og som kreative mennesker, vet du, sa han noen uttalelser som ikke var så gode, som fikk Adidas til å bryte kontrakten og trekke produktet tilbake.

– Tror ikke han er dårlig person

Adidas tjente rundt to milliarder dollar i året på salg av Yeezy-sko, designet av Kanye West. Dette ifølge The Washington Post.

Til CNN sier Adidas’ konsernsjef at bruddet med West innebar at Adidas mistet en av sine mest suksessrike samarbeidspartnere i historien.

Adidas tjente rundt 2 milliarder dollar i året på salg av Yeezy-sko, designet av rapperen Kanye West. Vis mer

– Det er veldig uheldig, sier han.

– Jeg tror ikke han mente det han sa, og jeg tror ikke han er en dårlig person. Det kom bare ut slik, sier Gulden.

Truet med death con 3 på tre jødiske mennesker

I en tidligere uttalelse i en annen podkast, sa rapperen at han kan slenge «antisemittisk dritt og at Adidas aldri kan sparke meg», skriver CNN. Han skal også ha truet med death con 3 death con 3 DEFCON, DEFense readiness CONdition er systemet for nivået på forsvarsberedskap som brukes av USAs militære. DEFCON 3 betyr «risiko for krig» og «unntakstilstand».på tre jødiske personer på sin konto på Twitter/X.

Uttalelsene skapte sinne verden rundt. Noen dager senere avsluttet Adidas sitt ni år lange samarbeid med ham.

Ye – tidligere kjent som Kanye West – kom også med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser da gjestet Alex Jones og hans plattform Infowars i desember i fjor. Vis mer

Adidas hadde også tidligere vurdert å avslutte samarbeidet med West, etter at han hadde på seg en «White Lives Matter»-T-skjorte under moteuken i Paris i fjor høst. Anti-Defamation League har kategorisert uttrykket som et hatslagord. Det brukes av grupper som kjemper for «hvit makt», som Ku Klux Klan.

I desember i fjor, etter at bruddet med Adidas var et faktum, la rapperen ut om alt han mente Adolf Hitler gjorde bra. Det skjedde da han var gjest hos Alex Jones, en konspirasjonsteoretiker ytterst på den amerikanske høyresiden.

– Jeg ser gode sider ved Hitler, sa han blant annet.

– Riktig å avslutte samarbeidet

Vår posisjon har ikke endret seg, sier Adidas til CNN om Guldens kommentar om rapperen:

– Å avslutte samarbeidet var riktig.

Adidas fikk stor økonomisk nedgang etter at selskapet stoppet å selge Yeezy-sko. Selskapet har sagt at de venter å tape 1,3 milliarder dollar i omsetning i år, fordi de ikke får solgt klær og sko fra Yeezy.