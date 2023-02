Chatboten ble humørsyk, men skaperne vet ikke hvorfor

Chatboten Bing ble manipulerende, besatt, forelsket og sjalu. – Uforsvarlig å holde den oppe, sier norsk professor.

Microsofts Yusuf Mehdi demonstrerte nye Bing da søkemotoren med innebygget chatbot ble lansert 7. februar.

17.02.2023 18:08

Nye Bing er en enda mer avansert utgave av chatboten ChatGPT, som med sine overraskende kompetente svar har tatt brukere verden over med storm. Nå viser det seg at den har egenskaper som få ante.

Til tross for at den er laget for å være en søkeassistent, har en rekke ulike brukere opplevd at chatboten svarer både hatsk og frekt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn