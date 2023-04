Bokanmeldelse: Fabelaktig fra frontlinjen

Skal du bare lese én roman om krigstraumatiserte bier i år, bør det være denne.

Andrej Kurkov på Litteraturhuset i Oslo i mars i fjor.

Sergej Sergeitsj og barndomsfienden hans, Pasjka, er de to eneste gjenværende innbyggerne i Lille Starohodovika.

Landsbyen ligger i gråsonen, mellom ukrainskkontrollert og russiskkontrollert territorium i Donbas. Krigen i Øst-Ukraina har allerede pågått i tre år da vi møter de to einstøingene, og like lenge har de to levd uten strøm. Livet går sin skeive gang, på et vis: