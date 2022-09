Sjekk ut disse på Bylarm

Det renner over av unge talenter i norsk musikk, dette er muligheten til å se dem først.

Selma French er blant de spennende, unge artistene du kan få med deg på Bylarm.

Eivind August Westad Stuen

20 minutter siden

Festivalsommeren er offisielt over, men fortvil ikke. Selv i full fart inn i høstmørket, finnes det muligheter for å treffe nye musikalske bekjentskaper samlet under samme fane.

Én av disse er Bylarm i Oslo, som denne helgen arrangeres for 25. gang.