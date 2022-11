Et møte for minnebøkene

Omara Portuondo gir Oslo World akkurat den starten festivalen fortjener.

Omara Portuondo byr på latter og glede i Oslo Konserthus.

I 2019 var Omara Portuondo ute på sin «Last Kiss» turné i Nord-Amerika. Da proklamerte hun at hun skulle fortsette å opptre til hun døde. Nå blir det sagt at årets store turné, er hennes siste, og den har fått den talende tittelen «Life». Lørdag fylte Portuondo 92 år.

Hun har vært stjerne i hjemlandet Cuba gjennom mer enn syv tiår, men ble verdenskjent som medlem av ensemblet Buena Vista Social Club. I et intervju med det amerikanske musikkmagasinet Rolling Stone uttalte hun at lykke er det som kjennetegner folket hennes og at man kan kjenne igjen en cubaner på måten han eller hun ler på.