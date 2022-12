Barn utsettes for porno-reklame på Tiktok, ifølge ny rapport

Barn helt ned i 13-årsalderen sier de ser reklame for porno i sosiale medier, viser ny undersøkelse fra Medietilsynet. – Vi erkjenner at dette arbeidet aldri er ferdig, sier representant for Tiktok.

Unge opplever å bli utsatt for porno-reklame på Tiktok. Det kommer frem i Medietilsynets «Barn og medier 2022».

Jakob Semb Aasmundsen Journalist

46 minutter siden

– Det føyer seg inn i en trend der porno blir mer mainstream blant unge.

Det sier Svein Øverland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, når han hører hovedfunnene i Medietilsynets «Barn og medier 2022».

