Dagens quiz: Lørdag 8. oktober 2022

1. Hvilken dansk arkitekt tegnet Operahuset i Sydney?

2. Hvem ligger an til å bli Italias neste statsminister?

3. Hvilken invasjon begynte 1. september 1939, som markerer begynnelsen på annen verdenskrig i Europa?

4. Hva slags kjøtt brukes i den italienske retten osso buco?

5. Hvem er aktuell med romanen «De kaller meg ulven»?

6. Hva heter inspektøren vi møter i «The Pink Panther»-serien?

7. I hvilket år døde Napoléon Bonaparte?

8. Hva kalles de tynne hinnene som omslutter alle celler?

9. Et militærkupp sørget nylig for at Ibrahim Traore ble innsatt som president. I hvilket land?

10. Hva heter Gudbrandsdalens mest folkerike by?