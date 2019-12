Arne Hugo Stølan (64) debuterte i 1987 med samlingen i Min tid med Mathilde, og har gjennom flere tiår skrevet og utgitt dikt. Han har vært mangeårig litteraturmelder i VG og undervist ved Skrivekunstlinjen på Nansenskolen.

Et gjennombrudd kom med hans forrige diktsamling, Mannakorn (2017), som er små, rektangulære lapper med påtrykkede henvisninger til skriftsteder i Bibelen. Tradisjonelt ble mannakorn brukt som utgangspunkt for religiøse samtaler i hjemmet, de ble lagt i en bolle og ett trukket ut og diskutert. Stølan lot bibelstedene være utgangspunkt for refleksjonsdikt.