Før Per Boye Hansen formelt tiltrer som operasjef Nasjonaloperaen i Praha i Tsjekkia i august, er det stor uro i rekkene.

339 musikere, solister, anatte og ledere ved operaen har skrevet et åpent brev til direktøren for Nasjonalteateret i landet, som operaen er en del av. De ber teatersjef Jan Burian om at Boye Hansen blir sparket fra sin nye jobb. Aftenposten har lest brevet.