Festivalsommeren er avlyst. – Trist, men samtidig en lettelsens dag.

Kulturlivet har de siste ukene bedt om en avklaring om festivalsommeren. Lørdag kom deler av avklaringen bransjen har ventet på: På en pressekonferanse klokken 13 sa kulturminister Abid Raja at forbudet mot arrangementer med mer enn 500 personer blir forlenget fra 15. juni til 1. september.

– Det er ikke en lett beslutning å ta, men det er en nødvendig beslutning. Vi kan ikke ha store arrangementer som bidrar til smitte. Det betyr i praksis at Øyafestivalen, Stavernfestivalen, Norway Cup og lignende arrangementer som samler mer enn 500 personer ikke blir mulig å gjennomføre før 1. september, sa Raja.

Når det gjelder arrangementer med færre enn 500 deltagere, varsler Raja en ny avklaring fra myndighetene torsdag.

Store festivaler avlyser

Kort tid etter pressekonferansen varslet Øyafestivalen på sine hjemmesider at årets festival er avlyst.

– Dette er en tung dag. Vi er mange som har jobbet mye og lenge for å lage nok en unik festivalopplevelse i Tøyenparken, med en fantastisk rekke artister, digg mat og drikke, nye miljøtiltak, engasjerte frivillige og topp stemning, sier daglid leder for Øyafestivalen Tonje Kaada i en uttalelse.

Også Stavernfestivalen har sett seg nødt til å avlyse:

– Det er selvfølgelig leit, men i dagens situasjon er en avlysning det eneste ansvarlige å gjøre. Nå er det helse som er viktigst, sier daglig leder Ole Christian Mørk i Stavernfestivalen i en pressemelding.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere sagt at det er usannsynlig at samlinger med mer enn 30 mennesker blir tillatt i løpet av 2020.

Alle festivaler som skulle foregått våren 2020 er blitt avlyst. Det gjelder blant annet Festspillene i Bergen, Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, Vossa Jazz, The Gathering og Bergenfest.

Alle enkeltstående konserter er også blitt avlyst. Konsertene til Bryan Adams i Oslo og Stavanger var blant de første store konsertene som ble rammet av koronatiltakene.

Utestående regninger og tom konto: Leverandøren kuttet strømmen på Blå

Dan P. Neegaard

Norske konsertarrangører: – Trist

Tone Østerdal er daglig leder i Norske konsertarrangører (NKA). Hun forteller at det har vært svært viktig for bransjen å få denne avklaringen.

– Det er trist. Men det er en lettelsens dag at vi nå har fått langtidsbestemmelser som gjør sommeren forutsigbar. Så venter vi på avklaring for de minste arrangementene. Men de største var helt klart viktigst å få avklart nå, med tanke på de økonomiske konsekvensene.

For festivalene var det viktig at myndighetene avklarte at forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer ble utvidet også gjennom sommeren.

Det handler om det juridiske begrepet force majeure.

Det er en vanlig del av kontraktene som festivaler og artister signerer. Force majeure tar høyde for det uforutsette – det hverken arrangøren eller artisten har kontroll over. Naturkatastrofer og slike ting. Dersom noe veldig uforutsett skjer, blir kontrakten ugyldig. Artisten må ikke lenger spille, arrangøren trenger ikke å betale.

Østerdal mener det nå er avgjørende at informasjonen om økonomisk kompensasjon kommer raskt på plass. Hun mener kulturdepartementet bør sørge for at bransjen overlever krisen.

– Vi har vært tydelig på at man må få på plass en ordning som ivaretar alle ledd i næringskjeden bak arrangør, blant annet apparatet rundt artistene, sier hun.