EUs litteraturpris til Maria Navarro Skaranger

EU-prisen, European Union Prize for Literature (EUPL), offentliggjøres tirsdag, men deles ut i Brussel 29. september.

European Union Prize for Literature skal gå til forfattere som har utgitt to–fire bøker for voksne og som er i ferd med å nå et større publikum. Det kåres én nasjonal vinner fra hvert deltagerland.

Leder Kari J. Spjeldnæs i den norske juryen fremhever Maria Navarro Skarangers direkte språk:

– I hennes språk blir filteret mellom fortellingen og leseren borte. Hun bringer leseren ekstremt tett på, sier Spjeldnæs til Aftenposten.

Privat

I romanen Bok om sorg (Fortellingen om Nils i skogen) tematiserer Skaranger selvmord. En ung mann på rundt 30 år har tatt sitt eget liv. Gjennom anekdoter, små scener og erindringer løfter søsteren frem familiens historie.

– Språket er rett på, direkte og nøkternt og i løpet av 240 korte avsnitt stiger en dramatisk familiehistorie gradvis frem for leseren. Livet brettes ut i nyansert mangfold gjennom en ekstremt effektiv og konsentrert fortelling., sier juryleder Spjeldnæs.

Fakta: Maria Navarro Skaranger (26) Oppvokst på Romsås i Groruddalen i Oslo.

Debuterte i 2015 med romanen Alle utlendinger har lukka gardiner, utgitt på Forlaget Oktober.

Aktuell: vinner av EUs litteraturpris, den årvisse European Union Prize for Literature (EUPL).

– Veldig glad

«Maria er veldig glad for tildelingen av denne prisen», sier presseansvarlig Marte Nøklegård Dahl i Forlaget Oktober.

Skarangers litterære agent Henrik Francke i Oslo Literary Agency sier til Aftenposten at prisen blir lagt merke til innenfor det europeiske markedet, og at den ofte kan være avgjørende for om forlag velger å oversette boken.

– Prisen har stor betydning, sier Francke.

Bok om sorg er Maria Navarro Skarangers andre roman. Debutromanen Alle utlendinger har lukka gardiner er den første norske boken som er skrevet i et gjennomført multi-etnolektisk drabantbyspråk, altså et språk som tar opp i seg uttrykk fra ulike land og bakgrunner – ofte omtalt som «kebabnorsk».

Boken fikk mye oppmerksomhet og ble hedret med debutantprisen. Filmversjonen hadde premiere på norske kinoer mars 2020.

Femte norske vinner

Tidligere norske vinnere av EUs litteraturpris er Carl Frode Tiller (2009), Gunstein Bakke (2012) og Ida Hegazi Høyer (2015).

«Creative Europe», der 41 land deltar, står bak prisen i samarbeid med de europeiske sammenslutningene av forfattere, forleggere og bokhandlere.

I år deltar Norge sammen med Belgia, Bosnia-Hercegovina, Danmark, Estland, Kosovo, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Montenegro, Nord-Makedonia, Spania og Tyskland.

Årets norske jury har bestått av Helén Foss, Anne Merethe K. Prinos, Siri Odfjell Risdal og Kari J. Spjeldnæs (leder).