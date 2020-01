Amerikanerne drikker mer alkohol nå enn rett før forbudet ble innført for 100 år siden

17. januar 1920 trådte forbudet mot all produksjon, transport og salg av alkohol i USA i kraft. Målet var å få slutt på det myndighetene og avholdsbevegelsen mente var massiv misbruk av alkohol, men med på lasset fulgte etableringen av hemmelige spritsjapper, produksjon av hjemmebrent og omfattende organisert kriminalitet.

Arkivfoto: AP / NTB scanpix

Forbudet varte i 13 år, og da det ble opphevet i 1933, var det stor enighet om at «det edle eksperimentet» hadde vært en total fiasko.

Det er forskeren Michael Wash ikke enig i. For samtidig som det var gode tider for USAs gangstere, sank skilsmisseratene, færre fikk skrumplever, og det ble roligere tider på asylene.

– Det var enormt mye konemishandling på den tiden, så kvinner dannet bevegelser, hvorav en av dem var Kvinners kristne avholdsforening. Den gikk virkelig i spissen for kampen mot alkoholforbruk og mishandling i USA på den tiden, sier han.

Arkivfoto: AP / NTB scanpix

Mytene rår

I dag blir de ville 1920-årene forbundet med en viss nostalgi hos mange amerikanere. Perioden er blitt romantisert i flere Hollywood-filmer og har også inspirert mang en forfatter. Flere amerikanske utesteder forsøker også å gjenskape stemningen som rådde for 100 år siden.

På luksushotellet Belvedere Hotel i Baltimore kan kundene ta en drink i The Owl Bar, der det på 1920-tallet var to uglestatuer med blinkende øyne som signaliserte at det var ankommet ny ulovlig sprit, og stamkundene kunne slukke tørsten uten å bli fanget av lovens lange arm.

Hadde det ikke vært for forbudstiden, kan det hende at vi aldri hadde hørt om gangsteren Al Capone, som slo seg opp nettopp ved hjelp av ulovlig spritsalg.

Arkivfoto: AP / NTB scanpix

– Mangler politikk

Men noe nytt totalforbud er det neppe snakk om, selv om president Donald Trump er avholdsmann, og selv om amerikanerne drikker mer i dag enn hva de gjorde like før totalforbudet ble innført.

Statistikk viser at alkoholbruken i USA har steget de 20 siste årene, og det er ikke klart når det vil snu. Ifølge eksperter er alkoholmisbruk fortsatt et stort samfunnsproblem.

– Forbruket har økt. Helseskadene har økt. Og det har ikke kommet noe politisk svar for å håndtere det, sier Tim Naimi, en alkoholforsker ved Boston University.

Lappeteppe med lover

Foto: Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

Samtidig er det fortsatt steder i USA der salg av alkohol er helt forbudt. De fleste «tørre» byene ligger i det såkalte bibelbeltet i delstater som Kentucky og Arkansas.

Det skyldes at det i dag er delstatene som har ansvaret for lovgivingen, som igjen kan delegere ansvaret til fylker og lokalsamfunn. Resultatet er et lappeteppe av lover som kan endre seg så fort man beveger seg fra en kommune til en annen.

En annen levning fra forbudstiden er Prohibition Party (Forbudspartiet), som baserer seg fullt og helt på avholdssaken. Det ble dannet i 1869 og er USAs tredje eldste politiske parti. Som symbol har det valgt kamelen, i motsetning til Demokratenes esel og Republikanernes elefant.

Også i år stiller partiet med en presidentkandidat, slik det gjør hvert fjerde år. Målet er å slå resultatet i 2016, da partiet fikk 5.000 stemmer.