Alexandru Gros Grindvoll fra Rennebu er bare 19 år, men deltok i MGP allerede for fire år siden med boybandet Suite 16. «Pink Jacket» er skrevet av en av landets nye sterke stemmer – Ruben «Lay By Me» Markussen – men det føles som den kommer fra et restlager. Det er noe syltynt og tannløst over den programmerte popen som gjør at den aldri griper eller løfter seg. Teksten om denne rosa jakken som en selvtillits-boost, er heller ikke all verden.

Ved første lytt er det noe usedvanlig baktungt over denne enkle soulpop-låten med sine stakkato rytmer og akustiske gitarspill, toppet med kjent hmm-ing, klapping, plystring og ikke mer enn en passe god vokalprestasjon fra 18-åringen Husøy. Men så skjer det noe etter gjenhør tre, fem og åtte, og både melodi og vokal smyger seg etter hvert inn i det musikalske minnet. Låten vinner nok ikke til slutt, for så spennende er den ikke, men den bør gå videre herfra.