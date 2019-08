Overgrepene skal ha funnet sted i 2001, da R. Kelly skal ha betalt for at en jente ned i 16-årsalderen skulle danse for ham og ha «seksuell kontakt».

De nye anklagene kommer bare dager etter at superstjernen erklærte seg ikke skyldig i overgrep mot kvinner og jenter foran en føderal domstol i New York fredag. Påtalemyndigheten der mener sangeren har forgrepet seg på fans, mens Kellys forsvarere hevder at ofrene lider av «groupie-anger».