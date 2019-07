For 50 år siden lå et teppe av marihuana og kjærlighet over et gjørmebad av en åker utenfor New York. Artister som Jimi Hendrix, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival og Carlos Santana sto på scenen under Woodstock-festivalen i 1969. Publikum utgjorde rundt en halv million mennesker.

Om en måned skal festivalen gjenreises. Men billettene er ennå ikke lagt ut for salg, og festivalledelsen jobber fortsatt med å finne et område de kan være på.