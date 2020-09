Studenter: – Vi er ikke lettkrenket

Blir det mindre ytringsfrihet i akademia? Nei, mangfold er positivt og vi er langt fra amerikanske tilstander, sier studentene.

Nå nettopp

Er studenter for lette å krenke? spør den nye boken Freedom of expression at universities and university colleges.

Bokens redaktør Mona Wille hevdet i Aftenposten mandag at universitetene er preget av stadig flere krav om å mene «det rette». Boken stiller spørsmål ved om ytringsfriheten er under press.