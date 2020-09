5 kulturtips: «Smakfull heksebrygg, fascinerende insekter og groteske superhelter»

Fem håndplukkede tips om hva du kan se, lese og høre akkurat nå.

Nå nettopp

«Sigrid Bonde Tusvik er en mester på ærlighet fra scenen. Nei, hun snakker ikke om kreft, eget underliv eller andres utroskap i dette showet. Isteden deler hun de små, nære tingene. Datteren som spiser et pinnsvinlik. Mannen som tror at doen deres er selvrensende. Eller om da Karolifamilien flyttet inn i oppgangen», skriver vår anmelder Per Christian Selmer-Anderssen. Han mener at Tusviks heksebrygg er godt, men kunne ha vært enda sterkere.