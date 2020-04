I to år jobbet Joseph Ponthus på ulike matprosesseringsfabrikker i byen Lorient på Bretagnekysten. Han skrev et langt prosadikt om opplevelsen og sendte et eksemplar av boken til ledelsen på slakteriet han jobbet på.

14 dager senere fikk han beskjed om at hans vikartjenester ikke lenger var ønsket. Nå er han arbeidsledig. Heldigvis kan han skrive.