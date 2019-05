I det blå lyset fra skjermene sitter han eller hun med headsettet på. «Middag!»

Ingen kommer. «Vi skal ut på tur!» Ingen reaksjon, i høyden et grynt. Kjenner du deg igjen?

Få barrierer mellom barn og foreldre kan føles like uoverstigelige som nettopp dataspill. Det er en kime til stor frustrasjon og mye krangling.

– Du får gjerne to parallelle verdener under samme tak. Og så føler foreldrene at de glipper, at de mister kontroll. De føler de ikke har noen naturlig måte å få kontakt med barna. Og så smeller det gjerne, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i ukens episode av podkasten Foreldrekoden.

Hør episoden her:

Begynte å sidestille fotball og dataspill

Det gjorde det også hjemme hos «gamermamma» Camilla Lynne Bakkeng. Hun ble frustrert over ikke å nå inn til sin dataspillende sønn, lei over å mase om at middagen var klar. Det endte med at hun klappet igjen lokket på laptopen. Da kom tårene.

For det hun ikke visste, var at sønnen var i ferd med å vinne en kamp. Da gikk gamermammaen i seg selv. Hun begynte å sammenligne dataspill med fotball.

– Jeg har aldri forholdt meg til at fotballkampen er for lang: «Dere må slutte nå for vi skal spise». Det blir helt andre mekanismer, sier hun.

– Jeg måtte gjøre et grep, jeg ville ikke være en mamma som bare maser og krangler.

I fjor skrev Lynne Bakkeng et svært mye delt innlegg i Aftenposten om hennes skifte av strategi. Det ga umiddelbart resultater. I ukens episode av Foreldrekoden forteller hun åpent om hvilke erfaringer hun har gjort seg – og hva andre kan lære.

Øyvind Tveter

Viser for liten interesse

Hedvig Montgomery mener foreldre har mye å hente på å involvere seg i barnas skjermbruk og spilling – så tidlig som mulig.

– Vi har en tendens til å bruke spill som et sted å sende barna når vi har lyst å gjøre noe annet. Det gjør vi i ganske mange år. Og når barna snakker om spillene, synes vi det er kjedelig å høre på, sier hun.

– Et godt råd er å begynne å spørre barna med en gang de begynner å bruke skjerm. «Hva sa den og den?» «Hva skjedde?». Etabler en kontakt tidlig som er helt naturlig, legger hun til.

Åpne kanaler gir grobunn for mindre krangling.

– Det er lett å se på dataspill som en fiende, men det vil igjen bare øker konflikten. Det handler om å finne en balanse og felles forståelse, sier Montgomery.

