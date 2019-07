Mens samtidslitteraturens kriser utspiller seg på kontoret eller i sengen, tar folkeeventyrene oss gjerne med ut i skogen. Et sted for drømmer og magiske forvandlinger. Jeg lengter dit som jeg lengter etter en ekte forvandling.

Romaner vil ha meg til å tro at det foregår noe under de forknytte kjøkkensamtalene og mislykkede samleiene. Spør du meg, så er dette å oppheve vaghet til undertekst og utydelighet til subtilitet. Som anmelder må jeg lese disse bøkene, av og til finner jeg noe å like – men nå som det er sommer og jeg får lese hva jeg vil?