Netflix satser sterkt på det nordiske markedet og lanserer i dag sin tredje serie produsert i Norge. Hjem til jul er en helt ny norsk originalserie fra Netflix av Per-Olav Sørensen, regissøren av Quicksand og Nobel, skriver strømmegiganten i en pressemelding.

Ida Elise Broch, kjent fra Lilyhammer og Det Tredje Øyet, spiller hovedrollen og Felix Sandman (Quicksand), Kingsford Siayor og Mads Sjøgård Pettersen spiller hennes kjærlighetsinteresser. Serien beskrives som en dramakomedie på seks episoder.

– Vi er veldig spent på denne morsomme historien med en kvinnelig hovedrolle, fordi vi tror at universelle temaer som kjærlighet, ambisjon og kampen mot forventninger, særlig rundt jul, vil resonnere godt med publikum både i Norden og i resten av verden, skriver Tesha Crawford, sjefen for internasjonale originalserier for Nord-Europa.

I tillegg til Hjem til jul er Netflix i gang med å produsere to andre norske serier: Ragnarok og skrekkserien Blodtur.

30 års angsten

Hjem til jul handler om Johanne som nettopp har fylt 30. Som om ikke det er ille nok, innser at hun er den eneste blant venner og familie uten en partner. Det går ikke, tenker hun. Johanne starter en 24 dagers jakt etter en partner hun kan ta med hjem til jul.

– Med denne ekstremt talentfulle gruppen av skuespillere og manusforfattere ser vi frem til å lage en dramakomedie satt til julen. Forhåpentlig vil det gi publikum en god opplevelse, noe å le av, men også tenke på, skriver regissør Per-Olav Sørensen i en pressemelding.

Innspillingen er i gang og startet på Røros i mars 2019.