På søndag brukte Chung Ng Wai slagordet «Liberate Hongkong, revolution of our time» i et intervju.

Dette har fått konsekvenser. Chung er profesjonell dataspiller, kjent som «Blitzchung», og hadde akkurat vunnet en turnering på toppnivå i Blizzard-spillet Hearthstone. Uttalelsen kom i etterkant av seieren.

Chung var også iført maske og briller, slik demonstranter i Hongkong brukte før det ble forbudt.

I en offisiell uttalelse annonserte Blizzard at de utestenger Chung i ett år, trekker tilbake prispengene han har vunnet og sparker dem som intervjuet ham.

Trekker seg i protest

Dataspillets forum på Reddit er nå fullt av spillere som slutter å spille Hearthstone i protest mot Blizzards avgjørelse. Det samme sier journalist Zack Beauchamp. I en kommentar på Vox skriver han:

– Dette er å delta i undertrykkelsen av politiske ytringer. Blizzard slår sine pjalter sammen med en autoritær stat, og opptrer som en internasjonal agent for et system som står i motsetning til grunnleggende menneskerettigheter.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) har sendt et brev til Blizzard, både som fan og politiker.

– Det spesielle med e-sport, er at et firma eier hele strukturen. Å utestenge en utøver er som å ta både ball og bane fra en fotballspiller. En profesjonell spiller mister livsgrunnlaget. Slike sanksjoner får sportsutøvere av alvorlige dopingsaker og store overtredelser.

Blizzard sier at Chung har brutt konkurransereglene om å ikke støte grupper. I brevet sitt fremhever Almeland at reaksjonen står ikke i forhold til dette regelbruddet.

«Som et internasjonalt selskap er dere ikke uten makt eller ansvar for å støtte grunnleggende menneskerettigheter. Faktisk bør handlingene deres bli regnet som politiske ytringer i seg selv,» skriver han.

Foto: Anna Dåsnes

Reaksjoner i NBA

Denne saken kommer omtrent samtidig med at toppsjefen i NBA-laget Houston Rockets tvitret støtte til Hongkong. Det førte til voldsomme reaksjoner i Kina. Det statlige TV-selskapet CCTV og nettselskapet Tencent – som har kjøpt rettighetene til å sende NBA-kamper i Kina – meldte at de skal slutte å vise Rockets-kamper.

Blizzard er et amerikansk selskap, men 5 prosent eies av den kinesiske underholdningsgiganten Tencent. Tencent eier blant annet også Riot Games, som utgir verdens største dataspill League of Legends, og 48,5 prosent av Epic Games, som er mest kjent for Fortnite.

– Storpolitiske spørsmål spiller inn

– Det er klart at storpolitiske spørsmål spiller inn her. Jeg opplever at Blizzard er redde for Kinas reaksjon. En av nåtidens virkelig store demokratikamper pågår i Hongkong. Man kan mene mye om det som skjer, men vi har et internasjonal ansvar for å verne om grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, sier Almeland.

Han mener at Blizzard må sette utøverne først, hvis de forventer at byer og organisasjoner skal støtte opp under deres spill.

– Det at vi har en normalisert dialog med Kina, gir oss mulighet til å ta opp situasjoner som dette. Hvis vi ikke kan reagere på denne typen ting, er det svimlende lite igjen. Det er viktig at vår utenriksminister og regjering påpeker brudd på menneskerettigheter, sier Grunde Almeland.

Blizzard har ikke svart på Aftenpostens henvendelse. Selskapet sier til Engadget at de «vurderer situasjonen», men har ellers ikke kommet med uttalelser i saken.