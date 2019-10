Da jeg i sommer ble spurt om å delta i EU-kommisjonens råd for «å fremme radikal innovasjon og oppskalering i Europa», tenkte jeg at et råd med 22 medlemmer, kan bli et supperåd.

I det første møtet åpnet professor og rådsleder Mark Ferguson, sjefrådgiver til den irske regjeringen, med følgende: «You have a license to misbehave». Da tenkte jeg: her er det kanskje muligheter?