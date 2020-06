Erika Fatland får oppmerksomhet i USA

24 land har sikret seg «Sovjetistan», og nylig kunne Fatland notere seg en rosende omtale i The New York Times.

«Sovjetistan» har også sanket inn gode anmeldelser i storaviser som The Financial Times og Süddeutsche Zeitung. Og når reisejournalist Sebastian Modak anmelder den amerikanske utgaven for The New York Times, fremhever han blant annet fordelene hun har fordi hun behersker russisk:

«Guider hvisker frustrasjonen over undertrykkende regjeringer til henne. Hun drikker vodka og spiser kaviar med fremmede på togtur gjennom Kasakhstan. Hun blir med på bryllupsfeiringer i det landlige Tadsjikistan, og kan være deltager i stedet for bare en tilskuer», skriver han.

Oppturene for Fatland stopper ikke der. En annen bok av henne, «Grensen», er nemlig prisnominert i Italia. «Grensen» er solgt til 16 land, og den italienske oversettelsen, «La frontiera», er nominert til den internasjonale prisen Il Premio Terzani.

– Erika Fatland er en av Norges ypperste sakprosaforfattere, og det er veldig stas og velfortjent at hun nå får oppmerksomhet i utlandet, sier Fatlands redaktør, Tuva Ørbeck Sørheim, som er forlegger i Kagge Forlag.

Her hjemme kan vi vente oss nytt fra Fatland i oktober. Da slipper hun sin nye reiseskildring, og den har fått tittelen «Høyt. En reise i Himalaya». Boken blir utgitt på dansk og færøysk allerede i november.