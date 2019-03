I forrige uke ble det kjent at teatersjefen og tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of Seeing» hadde blitt siktet for å ha krenket privatlivets fred.

Siktelsen ble tatt ut dagen før PST slo til og pågrep samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og ransaket parets hjem i Oslo.