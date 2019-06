Britisk kulturforsker mottok Holbergprisen

– Jeg vil gjerne uttrykke min dype takknemlighet, både overfor Holbergkomitéen og overfor det norske folk for denne enormt sjenerøse og svært overraskende tildelingen, sa Gilroy, som beskrives som en uredd antirasist.

I sin takketale benyttet han anledningen til å fortelle om hvordan han som skoleelev opplevde fremmedgjørende og belastende hverdagsrasisme, og han understreket at kritiske studier er nødvendige i kampen mot rasisme, nasjonalisme og ulikhet.

Gilroy har gitt ut en rekke bøker og er kanskje spesielt kjent for «The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness» fra 1993 og «There Ain’t no Black in the Union Jack» fra 1987.

Fikk 6 millioner kroner

Juryen beskriver den britiske kulturforskeren som en uredd antirasist som har hatt stor betydning for en rekke fagfelt, inkludert kulturstudier, kritiske rasestudier, sosiologi, historie, antropologi og afroamerikanske studier.

Kulturforskeren har lenge studert Storbritannias imperialistiske arv og hvordan dette påvirker dagens samfunn.

Forskningsprisen verdt 6 millioner kroner tildeles for fremragende forskning innen fagfeltene humaniora, juss, samfunnsvitenskap og teologi.

Skoleelever fikk pris

I Universitetsaulaen i Bergen ble også Nils Klim-prisen delt ut til den islandske filosofen Finnur Dellesén. Prisen er på 500.000 kroner og gis til en nordisk forsker under 35 år som har utmerkes seg innen Holbergprisens fagområder.

Prisen er oppkalt etter Ludvig Holbergs roman «Nils Klims reise til den underjordiske verden» fra 1741.

Tidligere onsdag kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole er vinnere av Holbergprisen i skolen, etter å ha forsket på gatenavn i Oslo.

Lærerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole fikk også skolepris for en rapport om Holbergprisen i skolen.