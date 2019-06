Anmeldelse av «Hvite netter»: Symmetrisk nytelse

Tittelen Hvite netter spiller på de berømte sommerfestspillene med samme navn i St. Petersburg, der de lyseste ukene i året feires med konserter og balletter i Mariinskij-teateret. Sommer-Oslo har kanskje ikke helt samme dragning på den kulturelle fiffen i et globalt perspektiv. Likevel skorter det ikke med ambisjoner på vårens trippelforestilling med Nasjonalballetten.

Programmet er fint komponert for å vise ytterpunkter i ballettformatet: Natalia Makarovas gjenskapelse av Marius Petipas berømte Kingdom of the Shades, Balanchines Symphony in C – og innskutt i midten Ohad Naharins gaga-dans Sicus. Tilsammen er det en oppvisning i ballett som form, finslipt og polert. Innimellom helt til perfeksjon.