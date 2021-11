«The harder they fall» er en energisk og heftig westernlek med svarte skuespillere

Tidsriktig sjangerlek fra Netflix.

Nat Love (Jonathan Majors) med motstanderen Rufus Buck (Idris Elba) i bakgrunnen.

Erlend Loe Bokanmelder og forfatter

Nå nettopp

Jeymes Samuel er et nytt navn for meg. Litt snoking på nettet avslører at han er broren til Henry Olusegun Adeola Samuel, bedre kjent under artistnavnet Seal. Samuel har i en årrekke har laget musikk, samt to, som det står, kortfilmer.

Det kan høres smått ut, men den første, fra 2013, They die by dawn, er en ambisiøs, femti minutters western med svarte skuespillere i hovedrollene. Blant andre Michael K. Williams, kjent som Omar Little i The Wire.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn