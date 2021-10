To bøker om 22. juli nominert til Brageprisen

Både Hallvard Notakers bok «Arbeiderpartiet og 22. juli» og boken «Søstre. Min historie etter Utøya» er nominert til Brageprisen. Jon Fosse er også nominert.

NTB-Oda Ertesvåg

12 minutter siden

Ti år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya har det i år kommet en rekke bøker som tar opp det som skjedde. Da det ble offentliggjort hvilke bøker som er nominert til Brageprisen, ble det klart at to av dem kan få pris i hver sin kategori.

Notakers «Arbeiderpartiet og 22. juli» er nominert i sakprosakategorien. I boken beskriver forfatteren hvordan Ap-ledelsen, med statsminister og partileder Jens Stoltenberg i spissen, valgte å vektlegge at terroren var et angrep på Norge og demokratiet, til tross for at det også åpenbart var et angrep mot Arbeiderpartiet. Dette gjorde det ifølge boken vanskelig for dem som ønsket å gå hardere ut mot tankegods som hadde likheter med terroristens høyreekstreme ideologi.

I sin begrunnelse skriver juryen at boka belyser «hva som foregikk bak fasaden etter terrorangrepet på forbilledlig vis», og at boka «bringer debatten videre».

Bok om søstre nominert

Den andre 22. juli-boka som er nominert til Brageprisen, «Søstre. Min historie etter Utøya», er nominert i kategorien Åpen klasse – sakprosa for barn og unge. Den handler om Cathrine Trønnes Lie, som var på Utøya sammen med søsteren Elisabeth.

Begge søstrene ble skutt, men bare Cahtrine overlevde. Forfatter Mariangela Di Fiore har fulgt Cathrine siden 2012, og det er hun som gjengir Cathrines versjon.

Av juryen får forfatteren skryt for å beskrive uten digresjoner, forklaringer og ladede adjektiver. «Slik skapes det rom for leserens egne tanker og refleksjoner, og slik minner denne boka oss om at selv om dette er Cathrines fortelling angår den oss alle», skriver de i sin begrunnelse.

Fosse nominert

I kategorien skjønnlitteratur er Jon Fosse nominert for boka «Eit nytt namn. Septologien VI-VII». Fosse har i flere år vært blant de heteste kandidatene til nobelprisen i litteratur.

«Septologien» har tidligere budt på bøkene «Det andre namnet» og «Eg er ein annan». De har høstet glitrende kritikker og både nasjonalt og internasjonalt, er solgt til en rekke land – og første bind ble dessuten nominert til Bookerprisen.

Juryen beskriver boka som «en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk».

De øvrige nominerte i kategorien er «Jeg grunnla De forente stater» av Hilde Susan Jægtnes, «Stargate. En julefortelling» av Ingvild H. Rishøi og «Den siste overlevende er død» av Mattis Øybø.

Disse er nominert til Brageprisen:

Brageprisen har som formål å hedre gode, norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Her er årets nominerte:

Skjønnlitteratur

* Jon Fosse: «Eit nytt namn. Septologien VI-VII», Det Norske Samlaget

* Hilde Susan Jægtnes: «Jeg grunnla De forente stater», Tiden Norsk Forlag

* Ingvild H. Rishøi: «Stargate. En julefortelling», Gyldendal

* Mattis Øybø: «Den siste overlevende er død», Forlaget Oktober

Sakprosa

* Anne Bitsch: «Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin Hermansen», Gyldendal

* Lena Lindgren: «Ekko. Et essay om algoritmer om begjær», Gyldendal

* Hallvard Notaker: «Arbeiderpartiet og 22. juli», Aschehoug

* Bjørn H. Samset: «2070», Cappelen Damm

Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge

* Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, illustrert av Magnhild Winsnes: «Gutteboka», Aschehoug

* Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie: «Søstre. Min historie etter Utøya», Vigmostad & Bjørke

* Anna Fiske: «Hvordan er det å være voksen?», Cappelen Damm

* Line Halsnes: «Tøffe maskiner», Cappelen Damm

Barne- og ungdomsbøker

* Tiger Garté: «Dette dreper oss», Vigmostad & Bjørke

* Erlend Skjetne: «Eit anna blikk», Flamme Forlag

* Kjersti Skomsvold og Mari Kanstad Johnsen (ill.): «Dyrene sover», Aschehoug

* Kristine Rui Slettebakken: «Sommer med Jo», Gyldendal