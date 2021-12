Kaller bygget «et skjult smykkeskrin»: Ville heller bygge under bakken enn i høyden.

Snøhetta har bygget et museumstilbygg under bakken utenfor København.

«Himmelhaven» heter det nye museumstilbygget til Ordrupgaard utenfor København. Fem nye museumssaler er senket ned i bakken.

Aftenposten skrev i 2015 om planene for det norske arkitektkontoret Snøhettas første bygg i Danmark. Tidligere i høst åpnet det underjordiske tilbygget til kunstmuseet Ordrupgaard, like nord for København.

Flere av de andre anbudene i arkitektkonkurransen hadde forslag om bygg i høyden, men Ordrupgaard og byggherren valgte å gå for det nedsenkede alternativet.