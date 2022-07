Karpe-låt ble fjernet kort tid etter at den kom ut. Men det kan være et godt tegn.

Uten forvarsel slapp Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel i rapgruppen Karpe en ny låt. Kort tid etter var den fjernet fra alle strømmetjenester.

30. juli 2022 12:29 Sist oppdatert nå nettopp

Låten BigPapaGoat_v4_4130422.wav forsvant på «mystisk» vis samme dag som den kom ut. Men vi får trolig høre den igjen snart, i forbindelse med en ny «masterplan».

Fredag 29. juli slapp Karpe en ny låt i samarbeid med rapperen Jonas Benyoub. Låten med den kreative tittelen «BigPapaGoat_v4_4130422.wav» kom også i en egen instrumentalversjon.

Rapgruppen har holdt på siden 2000, og kan vise til fem album og syv Spellemannspriser.

Karpe overrasket fansen med den plutselige utgivelsen. Låten åpnet med de repetitive strofene «Hvem sa til deg, Hvem sa til deg, Hvem sa til deg».

Men gleden ble kortvarig.

Noen timer senere samme dag, var låten fjernet fra Karpes Spotify-profil. Låten er heller ikke å finne på artistenes youtubekanal eller musikkappen Tidal.

Til en som spør etter låten på Twitter, svarer Chirag: «Mike fikk en ny idé/plan. Spør han.»

– Det var en låt vi gjorde i studio da Mike skulle bli pappa. Han ville gi den ut. Vi sa ja. Men han fikk noen andre ideer på øving i spektrum nå.

Det skriver Chirag i en SMS til Aftenposten.

Nye låter før spektrum

Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles har jobbet som fotograf for Karpe i ti år. Han er blitt omtalt som deres «tredje medlem».

Over telefon forteller han til Aftenposten at han fungerer som en altmuligmann, og bidrar med blant annet scenearbeid, å designe produkter med artistens logo, og å gi innspill til musikken.

Han har nettopp blitt far, og forteller at tidspunktet var perfekt for å få ut låten.

– Jeg sa: Legger ikke dere den ut, så gjør jeg det!

Men kort tid etter at låten hadde kommet ut, hørte han Karpe eksperimentere live på øving i spektrum.

Da fikk han en åpenbaring. En annen idé han tror at fansen vil digge enda mer.

– Jeg følte det var best å trekke låten, for å ferdigstille den masterplanen så fort som mulig, slik at de kunne legge til låten jeg hørte på øving. De ruger på masse greier.

– Når får vi høre disse låtene?

– Det blir før spektrum, hvis alt går etter planen. Jeg må bare få lov av dem, sier han og ler.

Lørdag 6. august starter «Karpe SAS Spektrum x10». I løpet av august skal Karpe innta Oslo Spektrum hele ti ganger.

Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles jobber tett med guttene i rapduoen Karpe. Låten BigPapaGoat_v4_4130422.wav handler om da han selv skulle bli pappa.

Hinter på Instagram

«Noen andre som har sett at Karpe la ut en låt og fjernet den?» skriver en i kommentarfeltet på rapgruppens siste Instragraminnlegg. «Legg ut låten på Apple music», skriver en annen.

Karpe har gitt noen små hint på deres Instagramstory. Der har de delt noen meldinger de har fått på Instagram fra folk som trygler om å få høre låten. Det kan virke som om noen får det også.

Til den første personen har de nemlig sendt en Dropbox-link. Kun halve linken er synlig i storyen. Den neste storyen er et skjermbilde av en som trygler om å få tilsendt den samme linken.

Det er ikke første gangen Karpe etterlater fansen som store spørsmålstegn når de slipper ny musikk.

I januar kom EP-en «Omar Sherrif». Før låtene kunne strømmes, var de kun tilgjengelige på en nettsidetittel med samme navn. Der fikk man tilgang til en timelang film som gikk i loop. Det var ikke mulig å spole frem og tilbake. Utgivelsen kom også helt uten forvarsel på fansen.