Et trygt, stort comeback

Verdens sterkeste popstemme er tilbake. Og det gjør fortsatt ordentlig vondt.

33-åringen Adele slipper endelig ny musikk, seks år siden sist.

15. okt. 2021 09:42 Sist oppdatert nå nettopp

«Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere», spurte engelske Adele Adkins i sin fine gjennombruddssingle da hun var 19 år. Den handlet om jakten på den ekte kjærligheten.

