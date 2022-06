Dette er de Amanda-nominerte

Etter Oscar-eventyret og internasjonal suksess høster «Verdens verste menneske» hele 11 nominasjoner til Norges egen filmpris, Amanda.

Nye prismuligheter for Renate Reinsve, nå Amanda-prisnominert som Beste kvinnelige skuespiller.

NTB-Gitte Johannessen

15. juni 2022 11:36 Sist oppdatert 11 minutter siden

Skuespillertrioen Renate Reinsve, Herbert Norum og Anders Danielsen Lie fra «Verdens verste menneske» er alle nominert i skuespillerkategoriene, mens Joachim Trier er nominert i både regi- og manuskategorien.

Sistnevnte nominasjon deler Trier med sin faste samarbeidspartner Eskil Vogt – som med sin egen film «De uskyldige» ligger hakk i hakk med 10 Amanda-nominasjoner. De to konkurrerer i kategori etter kategori med sine respektive filmer.

Triers og Vogts to filmer kappes med «Nordsjøen» om å bli kåret til Beste norske kinofilm, og actionthrilleren inntar også en delt tredjeplass – sammen med «Alle hater Johan» – i antall Amanda-sjanser med sine seks nominasjoner.

Unge nominerte

Verdt å merke seg er fire svært unge skuespillere fra «De uskyldige» som er Amanda-nominert. De var i alderen 7–11 år da filmen ble spilt inn. Trioen Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad og Mina Yasmin Bremseth Asheim er fellesnominert i kategorien for Beste kvinnelige skuespiller – noe som også gjør Mina til den yngste Amanda-nominerte noensinne.

Disse fire spilte i «De uskyldige», filmen de selv var for unge til å se. Nå er de Amanda-nominert, alle sammen: Sam Ashraf (foran), og f.v. Mina Yasmin Bremseth Asheim, Rakel Lenora Fløttum og Alva Brynsmo Ramstad.

I kategorien for Beste mannlige skuespiller er det Sam Ashraf som er nominert – sammen med velvoksne kolleger som Pål Sverre Hagen for Bent Hamers «The Middle Man» og Thorbjørn Harr fra kammerdramaet «Full dekning».

Storfilmen «Tre nøtter til Askepott», som ble sett av over 600.000 publikummere, kan notere seg fire Amanda-nominasjoner, blant annet som Beste barnefilm og en birollenominasjon til den onde stemoren, Ellen Dorrit Pedersen.

For 37. gang

Årets Amanda-priser deles ut for 37. gang i år. Det skjer lørdag 20. august i Haugesund, der prisutdelingen skjer på første dag av Den 50. norske filmfestivalen.

Amandapris-utdelingen ledes også i år av Odd Magnus Williamson. Han har for øvrig skrevet manus til «Ingenting å le av» – som innbrakte Sara Khorami hennes første Amanda-nominasjon i kategorien Beste kvinnelige birolle.

NRK vil ha egen Amanda-sending på NRK2 og P2, men da fra et eget studio i Haugesund, ifølge pressemeldingen fra Amandakomiteen og Amanda-juryen.

Nå er alle fem Amanda-nominerte: Både skuespillerne Herbert Norum, Anders Danielsen Lie og Renate Reinsve, og samarbeidspartnerne Joachim Trier og Eskil Vogt – som har fått henholdsvis 11 og 10 nominasjoner for «Verdens verste menneske» og «De uskyldige».

Beste regi

* Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

* Eskil Vogt for «De uskyldige»

* Johan Andreas Andersen for «Nordsjøen»

Beste norske kinofilm

* «De uskyldige»

* «Verdens verste menneske»

* «Nordsjøen»

Beste kvinnelige skuespiller

* Kristine Kujath Thorp for «Nordsjøen»

* Renate Reinsve for «Verdens verste menneske»

* Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad og Mina Yasmin Bremseth Asheim for «De uskyldige»

Beste kvinnelige birolle

* Ellen Dorrit Petersen for «Tre nøtter til Askepott»

* Sara Khorami for «Ingenting å le av»

* Ingrid Bolsø Berdal for «Alle hater Johan»

Beste mannlige skuespiller

* Sam Ashraf for «De uskyldige»

* Pål Sverre Hagen for «The Middle Man»

* Thorbjørn Harr for «Full dekning»

Mannlig birolle

* Herbert Nordrum for «Verdens verste menneske»

* Anders Danielsen Lie for «Verdens verste menneske»

* Jan Gunnar Røise for «Full dekning»

Beste manus

• Eskil Vogt for «De uskyldige»

* Eskil Vogt og Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

* Erlend Loe for «Alle hater Johan»

Beste barnefilm

* «Clue: Maltesergåten»

* «Tre nøtter til Askepott»

Beste dokumentarfilm

* «Nattebarn» (regi Petter Aaberg og Sverre Kvamme)

* «Vær her (regi Ragnhild Nøst Bergem med co-regi Erlend E. Mo)

* «John: Den siste norske cowboy» (regi Frode Fimland)

Beste kortfilm

* «Observasjon» (regi Christoffer Lossius)

* «Skolen ved havet» (regi Solveig Melkeraaen)

* «Robin og planeten» (regi Johan Kaos)

Beste kostyme

* Amanda Lee Street for «The Middle Man»

* Flore Vauville for «Tre nøtter til Askepott»

* Jenny Hilmo Teig for «Alle hater Johan»

Beste sminke

* Lois McIntosh og Maria Zahl for «I onde dager»

* Asta Hafthorsdottir for «Tre nøtter til Askepott»

* Asta Hafthorsdottir for «Alle hater Johan»

Beste produksjonsdesign

* Jørgen Standbye Larsen for «Nordsjøen»

* Roger Rosenberg for «Verdens verste menneske»

* Diana Magnus for «The Middle Man»

Beste foto

* Sturla Brandth Grøvlen for «De uskyldige»

* Karl Erik Brøndbo for «Alle hater Johan»

* John Christian Rosenlund for «The Middle Man»

Beste lyddesign

* Gisle Tveito og Gustaf Berger for «De uskyldige»

* Christian Schaanning for «Nordsjøen»

*Gisle Tveito for «Verdens verste menneske»

Beste musikk

* Ola Fløttum for «Verdens verste menneske»

* Jørgen Fluge Samuelsen for «Alle hater Johan»

* Pessi Levanto for «De uskyldige»

Beste visuelle effekter

* Espen Syberg og Kai Kiønig Bortne for «Verdens verste menneske»

* Mats Andersen og Theodor Groeneboom ved Rebel Unit, Morten Jacobsen ved Storm Studios, Lars Erik Hansen ved Gimpville AS og VFX-supervisor Arne Kaupang for «Nordsjøen»

* Espen Syberg og Ludvig Friberg for «De uskyldige»

Beste klipp

* Jens Christian Fodstad for «De uskyldige»

* Olivier Bugge Coutté for «Verdens verste menneske»

* Christoffer Heie for «Nattebarn»

Beste utenlandske film

* «Flukt» (regi Jonas Poher Rasmussen)

* «Everything Everywhere All at Once» (regi Dan Kwan & Daniel Scheinert)

* «Dune» (regi Denis Villeneuve)