Med en karisma svært få kan matche

Bak et cover som minner om The Notorious B.I.G.-klassikeren «Ready to Die», leverer artisten et forrykende debutalbum.

Ash Olsen er et at av de friskeste tilskuddene til rapscenen, skriver vår anmelder.

Nå nettopp

Da Bylarm endelig kom i gang, var det godt å se Oslo, og ikke minst Youngstorget, våkne til liv igjen. Endelig kunne vi gå de klassiske rutene fra Kulturkirken Jakob til Blå, mens vi samtidig sjekket neste konsert.

Oppsettet med halvtimeskonserter og ingen app gjorde at man måtte planlegge litt bedre enn før, men sentralt på festivalen sto den kvinnelige rapperen Ash Olsen.

