Bokanmeldelse: Brennaktuelt fra Ukraina

Serhij Zjadans roman gir et dramatisk bilde av et krigsherjet Sør-Ukraina, men er for episodisk og utflytende til helt å hevde seg som moderne antikrigsroman.

Ukrainske Serhij Zjadan (47) får fint frem hvor trøstesløst det er å vokse opp og leve videre i en postsovjetisk industrisone. Det eneste man har å lengte etter, er amerikansk populærkultur.

Preben Jordal Bokanmelder og oversetter

9 minutter siden